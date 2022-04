Jennifer BETULEE

Expériences professionnel (au sein de Bouygues Telecom)



- Conseillère clientèle pour les professionnels (PME, SARL, Asocciations, Marie, etc.)

- Conseillère de vente (téléphonie mobile et fixe)

- Analyste fraude (télécommunication)

- Conseillère Service Consommateurs (limiter les litiges)

- Service Consommateurs / Référent courrier (vérification et corrections des courriers envoyés auprès des associations, instances de justice, etc.)



Actuellement, je m’occupe d’un centre externe pour le Sevice Consommateurs : Controle, note les dossiers (afin de maintenir la qualité de service), conseil en cas de dossiers complexes, forme les nouvelles recruts



Mes compétences :

Sérieuse

Adaptabilité

Déterminée

Souriante

Autonome