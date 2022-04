Jennifer BOUFORT

De part mes expériences j’ai pu acquérir une certaine polyvalence et une capacité d’adaptation dans toutes les situations. Rapidité et sérieux, patience et écoute, conseil et empathie sont les qualités que j’ai pu développer respectivement dans chacune de mes activités.

une passion pour l’évènementiel, j'aime beaucoup la relation client.



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Photoshop

Prise de rendez vous

Accueil et conseil client

Prise de commande

Émission et réception d'appels

Vente et encaissement

Organisation d'événements

Mise en rayon

Fidélisation