Jennifer BRIET

Dynamique, enthousiaste et ambitieuse, je souhaite poursuivre ma carrière commerciale. Diplômée d'une formation commerciale supérieure dans l'immobilier, je suis intéressée pour mettre à profit mes compétences.

Mes expériences m'ont permise d'avancer sur le terrain et de connaître les enjeux technico-commerciaux : prospecter, développer, convaincre, fidéliser.

Animée par le désir de réussir et dotée de l'esprit de conquête, c'est mon tempérament qui est à la clé de ma réussite, qui me permet d'atteindre mes résultats.

Persévérante, efficace et réactive, je réunis les qualités nécessaires pour me distinguer et gagner la confiance de mes clients. Fiable, dynamique et professionnelle, je suis en mesure d'apporter une valeur ajoutée.





Mes compétences :

Sens des relations humaines

Négociation commerciale

Ecoute

Sens du contact

Développement commercial