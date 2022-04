Jennifer BULOT

Après 3 ans en tant que chargée de mécénat culturel, j'ai fait le choix de réorienter en 2014 mon activité vers la médiation et l'encadrement de publics.

Mon habilitation de guide-conférencière me permet aujourd'hui de réaliser des conférences pour des villes historiques, musées et monuments nationaux situés en régions Paris-Ile de France et Picardie.

J'ai également ouvert une entreprise en février 2016 afin d'élaborer mes propres parcours et de les proposer à des publics choisis.

Je développe enfin depuis 2016 une activité complémentaire d'intervenante-enseignante dans le cadre de formations professionnelles.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Ecriture

Médiation culturelle

Relationnel

Communication

Histoire

Histoire de France

Histoire de l'art

Art

Gestion de projet