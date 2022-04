Jennifer BURFORD

Cinéma expérimental à Paris VIII, puis à Paris I.

Films argentiques à Light Cone. Films numériques sur Vimeo.

http://sites.google.com/site/jenniferburfordcinexp/

Professeur à l'université et à l'IUT du Havre (Info Com).



Mon film "ROBERT BREER AT HOME" (1992 / 16 mm / coul-n&b / sil / 7' 00) a été projeté à la :

Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema

le 30 novembre 2011 à Lisbonne, PORTUGAL

http://lnkd.in/yUkCKS

En ligne: http://lnkd.in/4fz_s6



Mon film "Cortex" a fait partie du programme proposé à MIRE, Nantes,

par Miles McKane, le 17 février 2011.



Mes compétences :

Anglais

Cinéma

Enseignement

Enseignement anglais

Photographie