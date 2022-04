Jennifer CALI

Âgée de 30 ans et comédienne depuis 2003, je me suis formée à l'école de la Compagnie Maritime sur scène et face à la caméra ainsi qu'à l'école Jacques Lecoq à Paris et Barcelone. Depuis 1 ans je bénéficie d'un training caméra régulier au sein du collectif W.I.P. J'ai pû être dirigé par Tamara Kozo, Alain Charbi, Sandie Perez, Angélique Luisi, Christophe Istier, Jérôme Debusschere…



J'ai travaillé pour plusieurs compagnies: Compagnie mascarade, Compagnie des artisans, compagnie des P'tits lou, compagnie Maritime, compagnie scènofolies... etc. Je me suis aussi formée au jeu devant la caméra, et j'ai participé à divers courts-métrages.



Actuellement, je tourne dans toute la France avec mon duo comique "Les K-Lus", notre création "Comment ça glisse?"

(Humour décalé/Clown/Burlesque/Tout public)

Je suis aussi à l'affiche de "La folle histoire Du Petit Chaperon Rouge" à la Comédie Bastille à Paris.. Je joue le rôle du Petit Chaperon Rouge en alternance.



Mes compétences :

Théâtre

Enseignement

Cinéma

Doublage

MOT Testing

Voiceovers

Tandem

Pubs