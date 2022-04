Jennifer CAQUERET

Diplômée d'un Baccalauréat Economique et Sociale spécialité Sciences Politiques avec mention "Assez Bien", je suis actuellement en 2nd Année de BTS Communication au Lycée Jeanne Perrimond. Etant une personne dynamique, enthousiaste, motivée et ayant le sens du du relationnel, j'ai pour objectif professionnel de travailler dans le domaine de la communication et de l’événementiel.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Microsoft Word

OpenOffice

Autonomie

Travail en équipe