Jennifer CARDENAS POSSO

J’ai un master 2 en gestion d’entreprise et échanges internationaux spécialisées en Amérique Latine et la péninsule ibérique. Je suis bilingue espagnol/français et j'ai un niveau d'anglais intermédiaire.

Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau challenge me permetant de développer ma carrière professionnelle au niveau national et/ou à l'international.

Ma dernière experience entant qu'Assistante chef de projet, ma permis à dévélopper des compétences essentielles tels : la rigueur, le respect des délais tout en conservant la qualité de prestation, la gestion des éventuelles pressions, le goût du challenge, le sens du relationnel et le management d’une équipe.



Mes compétences :

Informatique