Jennifer CARRÉ

Savez-vous qu'un simple appel téléphonique peut vous apporter une aide administrative, que ce soit ponctuel ou régulier ?



Que vous soyez un professionnel, une association ou tout simplement un particulier je vous propose donc mon aide.



Un bureau localisé à St Laurent des Arbres permet de maîtriser les coûts de fonctionnement ainsi que les contraintes matérielles et personnelles.

A deux pas de votre entreprise se trouve une télésecrétaire qui répondra à tous vos besoins et vos attentes.



De plus, grâce à un statut d'auto entrepreneur vous n'aurez pas de charges salariales et patronales ce qui réduit vos dépenses liées à une embauche, et pour les particuliers le paiement par CESU est accepté ce qui vous donne droit à des réductions d'impôts.



La souplesse de mes formules permet d'être opérationnel immédiatement que ce soit pour une longue durée ou pour une demande particulière.



Avoir une télésecrétaire, c'est avoir l'avantage de ne pas s'engager sur la durée et ne payer que le travail fait.



Je vous propose donc de découvrir cette prestation en situation réelle, nous convenons d'une date et je me mets à votre disposition afin de vous faire découvrir ce service en essai.



Découvrez donc ce service économique en me contactant afin que je puisse vous conseiller sur la solution la plus adaptée :



AAJC - Assistante Administrative Jennifer CARRE



30126 St Laurent des Arbres



Tél : 06 52 08 91 16 ou 04 66 50 04 35