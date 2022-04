Jennifer CARRILLON

Bonjour,

Je souhaiterais travailler au sein d'un laboratoire biopharmaceutique en recherche et développement. Je suis spécialisée en biologie moléculaire (qPCR, ddPCR (multiplex Biorad et Raindance), extractions d'ADN/ARN (Qiagen et Maxwell) à partir de plasma congélé et "coupe paraffine", dosage Qubit-nanodrop, Séquençage...). J'ai eu la chance de travailler au sein d'équipes scientifiques passionnées qui m'ont beaucoup apportées. Aujourd'hui je souhaiterais évoluer au sein d'une équipe de façon pérenne, c'est pourquoi je sollicite essentiellement les jeunes entreprises innovantes en biotechnologies où je serai autonome, avec un projet et des responsabilités. Mon profil est polyvalent, je m'adapte et réalise la veille bibliographique nécéssaire à la compréhension des mécanismes et techniques. J'aspire à apprendre de nouvelles techniques, je suis passionnée par la culture cellulaire, l'anatomopathologie et la microscopie. La cancérologie est au coeur de tous mes projets de recherche et j'espère trouver très vite de nouveaux projets passionnants et d'intérêt de santé publique.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

microbiologie

Biochimie