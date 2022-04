Jennifer CASGHA

Actuellement titulaire d’un Master 2 en droit, et spécialisée en gestion juridique des risques et développement durable, je souhaite travailler en tant que juriste santé sécurité environnement, ou bien responsable qualité sécurité environnement.



Au cours de mon année de spécialisation, j’ai notamment acquis les compétences requises pour un management environnemental, mais aussi pour tout ce qui correspond à la gestion juridique des risques professionnels, qui a fait d’ailleurs l’objet de mon mémoire.

J’ai aussi effectué un contrat de professionnalisation qui m’a permis d’établir des plans de préventions des risques, ainsi que d’établir le document unique de la société.

J’espère pouvoir mettre rapidement mes compétences en pratique.



Mes compétences :

Développement durable

Droit du travail

DROIT SOCIAL ET CONFLITS DU TRAVAIL

Risques professionnels