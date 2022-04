Jennifer CASTAGNETTA

Bonjour,



Acuellement sans emploi, je viens de terminer mon cursus scolaire. Ayant obtenu mon BTS CGO en alternance j'ai décidé de poursuivre avec le DCG ( en cours de validation).



Comme vous pourrez en juger a la lecture du document ci joint j'ai acquis une certaine experience dans le domaine de la comptabilité: la facturation, le suivi fournisseurs , client , les notes de frais ...

Ainsi que dans le domaine de la gestion: suivi des budgets, de situation, du personnel...



Polyvalente, Motivée et rigoureuse , j'ai toujours su mener a bien les missions que l'on pouvait me confier .



Travaillé au sein de votre entreprise me permettrais de mettre en pratique toutes les techniques que j'ai pu apprendre et entreprendre durant mes années d'apprentissages.



En vous remerciant par avance .



Cordialement



Mlle CASTAGNETTA Jennifer