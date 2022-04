Jennifer CASTEDE

Je suis une personne ambitieuse qui n' a pas peur de prendre des risques et qui mène ces projets jusqu'au bout . quelque soit l'issu je sait en tirer les leçons en cas d'échec. Un bon sens relationel et de la repartie sont pour moi les qualités essentielles d'un commercial. Également il faut être dotée de valeurs et ne pas vendre juste pour vendre un client satisfait nous en fera gagner des dizaines.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Argumentaire de Vente