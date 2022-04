Jennifer CHÉRON

Diplômée d'un Baccalauréat Professionnel de Comptabilité en 2006, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'aide/assistante comptable dans les régions de l'Essonne et du Val-de-Marne.



Mes expériences professionnelles ont été l’occasion de renforcer ma méthode et mon sens de l’organisation. Grâce à ces qualités et à un travail consciencieux, je suis rigoureuse, et mon sérieux me permet de m’adapter rapidement.



Je suis une collaboratrice efficace au sein d'une entreprise et ma motivation de réussir me permet d'atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Sage

SPAIECTACLE

Microsoft Excel

Microsoft Word