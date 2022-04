Jennifer CLAUDEY

Organiser, gérer et anticiper une demande de sa hiérarchie

Gérer l’administratif d’un service de plus de 5 personnes

Communiquer avec son environnement de travail direct, les clients ou les fournisseurs

Réaliser un reporting de son activité et savoir rendre-compte de ses difficultés

Savoir gérer, analyser, rassembler des données chiffrées et être en mesure de les synthétiser



Mes compétences :

Gestion commerciale

Gestion administrative