Jennifer CLODOMAR

Diplômé d'un BTS Tourisme, je suis à la recherche d'un emploi.



Titulaire d'un Bac Pro Accueil Relation Client Usagers, une filière en corrélation avec les métiers de l'accueil, de la vente et du commerce, je possède une large expérience dans le secteur de l'accueil et du service clientèle.



Organisée, responsable, dynamique et aimant le contact avec le public, je me suis brillamment acquittée des tâches qui m’étaient confié, aussi mon amabilité et mon efficacité m'ont valu les compliments de mes responsables et la satisfaction des clients.



Mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances, aussi régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



J'espère que mon profil retiendra votre attention.



Mes compétences :

Photofiltre

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Amadeus

Microsoft Excel

Wordpress