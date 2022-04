Je me présente Jennifer COHAN, j'ai 30 ans,

Je suis coach en beauté et bien-être,

Je développe également la marque Frédéric M, sur la Marne et ses alentours.

Je recrute toutes personnes souhaitant devenir indépendant ou avoir simplement un revenu complémentaire.



Mes compétences :

Secrétaire comptable

animatrice pour enfants (centre de loisirs et péri

directrice stagiaire BAFD

Coach en beauté et bien-être