Jennifer CORNILLET

De nombreuses expériences professionnelles ont pu enrichir mes compétences et ma vision du travail.



Ma reconversion dans le secteur de l'immobilier m'a permis d'accentuer mes compétences tel que l'organisation, la rigueur, l'exigence, l'optimisme à avoir au quotidien, la satisfaction client à mettre au cœur de notre métier.



Un projet de vie n'est pas à prendre à la légère et quel plaisir que d'accompagner nos clients vers une nouvelle vie.



Exigence, Fierté, Humilité, Respect, Engagement et Compétences sont les clés de notre réussite.



Mes compétences :

Commerce

Management d'équipe de ventes

négociation

management

Manager

Accueillir le client

Faire des briefs et débriefings

Coaching terrain de la force de vente

Fideliser une clientèle

Animer une reunion d'équipe

Analyse d'indicateurs commerciaux

Élaboration de plan d'action

Mise en place d'un plan d'action

Leadership

Communication

Vente assistée