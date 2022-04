Jennifer CRUZ

La société CRUZ-NET à vu le jour le 10 novembre 2010 en tant qu'auto entreprise spécialisé dans le nettoyage industriel depuis novembre 2012 l'auto entreprise est devenu SARL avec une clientèle qui lui a fait confiance tel que Union materiaux,Optima assurances,Ferrat,etc...... La fidelité et la confiance que nous attribues nos clients nous permettent aujourd'hui d 'employer 2 personnes à temps complets.La societe CRUZ-NET se propose de vous établir des devis et visites gratuits pour tous ce qui est nettoyage de vos locaux,bureaux,surface commercial,agence immobiliere,syndic etc.....

Le tout en trouvant une solution adapté a votre Budget

Alors n'hesitez pas contacter nous par telephone ou par mail





Mes compétences :

Sérieux et esprit entrepreneur

Compétences relationnelles

Service client

Esprit entrepreneurial