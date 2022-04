Jennifer DE OLIVEIRA

Intéressée par la santé et le bien-être animal mais aussi par le contact avec leurs maîtres. Suite à ma licence de biologie, j'ai travaillé en qualité d'auxiliaire vétérinaire depuis bientôt 2 ans. Je désire à présent continuer dans cette voie et offrir mes services, mon savoir et mon aide aux propriétaires et à leurs animaux de compagnies au sein de votre clinique vétérinaire.



Mes compétences :

Aide au soin et à la contention des animaux

Aide à la chirurgie

Aseptie des Instruments.

Logiciels : Bourgelat SF; Vetopartner 2

Vente et conseil produits et alimentation

Entretien des locaux

Accueil physique et téléphonique