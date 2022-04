Jennifer DEDIEU

Je sors de huit années d'expériences au sein du Super u de Saint-Donat, dont cinq entant que membre de l'encadrement. La réussite du lancement du projet courses u, avec les objectifs attendus atteint, un chiffre d'affaire en constante évolution depuis sa création, ainsi qu’une politique d'entreprise qui ne me correspond plus, me pousse désormais vers de nouveau défis professionnelles.



La création du projet courses u à l'age de 22 ans m’ont apporté comme première expérience professionnelle: autonomie,maturité, sens de l’organisation et de la gestion. Sont suivi sur ces quatre dernière années avec la responsabilité de gérer une équipe, et une clientèle toujours plus exigeante à permit de savoir m'adapter à la demande et de développé mes qualités relationnelles .



Mes compétences :

➢ utilisation d'outil bureautique (word, excel, po

➢ utilisation de tableau de bord et d'indicateur d

➢ gestion d'un assortiment e-commerce

➢ utilisation de logiciel de gestion de stock et c

➢ organisation de la logistique

➢ utilisation d'appareil de lecture optique

➢ éléments de base des ressources humaines

➢ coordonner et gérer une équipe