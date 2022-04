Jennifer DEHAIS

Je m'appelle Jennifer, j 'ai 37 ans, je suis la maman de 3 enfants et je recherche un emploi d'agent administratif. J'ai travaillé a la Mairie du Havre et à la Mission Locale du Havre après avoir effectué une formation Perfectionnement Secrétariat Comptabilité.



Mes compétences :

Constitution de dossiers

Gestion du courrier

Archivage

Planning

Travail d'équipe

Classement

Connaissances pack office

Identification des demandes clients

Accueil physique et téléphonique

Respect des consignes de procédures et des délais