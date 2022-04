Jennifer DELISLE

A la recherche de nouveaux challenges et de nouveaux projets dans le secteur des parfums et cosmétiques.



Mon expertise: la gestion de projet développement produit, à enjeu moyen et majeur, pour des marques de luxe exigeantes.



Ma valeur ajoutée:

14 ans d'expérience en parfums et extensions de ligne, dans une équipe internationale et multiculturelle, en collaboration transversale avec différentes fonctions et catégories.

Proactivité sur les problèmes liés à un développement.

Compétences managériales et compétences en systèmes Qualité & Sécurité.

Mon implication professionnelle et ma persévérance qui me permettent de dépasser mes objectifs et d’évoluer.



Mes spécialités R&D:

Le développement couleur, la gestion des problèmes de stabilité, la validation/qualification de formule et procédé.

La mise en place de process de développement, projets innovation couleur, développement bougies.



Mes compétences managériales:

La formation, le coaching quotidien, l'évaluation des performances et du plan de développement.



Mes compétences Qualité:

Les enregistrements, les alertes qualité, la gestion des équipements et des matières premières, les standards techniques.



Mes compétences Sécurité:

Implémentation et revue des systèmes sécurité liés au comportement et à l'environnement, liés aux risques chimiques, implémentation et revue des mesures préventives et de protection.





Mes compétences :

Développement initiatives

Sécurité

Anglais

Qualité

Office 2010, macros, sharepoints

Réglementation produit

Management

Cosmétique

Développement produit

Gestion de projet

Audit qualité

Techniques de laboratoire

Couleurs et Matières

Audit sécurité