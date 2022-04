Jennifer DELMAS

Je suis aujourd'hui chargée de communication et community manager chez Eurécia. Savez-vous que jadis j'étais paysagiste ?



Eh oui ! Il paraîtrait que mon parcours professionnel est atypique ! Mais pour moi il reste logique !



Mon insouciance et mon indétermination de l'époque m'ont poussé à choisir un métier créatif et manuel. Petit à petit, mon leadership m'a dirigé vers un métier d'études et de management. Mon empathie et mon sens de l'écoute m'ont encouragé à essayer un métier administratif et humain. Et paf ! Ma soif de créativité et ma détermination m'ont couru après, m'ont attrapé au vol et mon plaqué au sol, tels une équipe de rugbymen - Pas de panique, mon équipement d'expériences m'a bien amorti ! Et me voilà scotchée et prête pour le grand décollage du monde de la com' !



Aujourd'hui je suis tout simplement épanoui dans mon métier et suis convaincu d'avoir enfin trouvé ma voie !



Mes compétences :

Communication externe

Communication interne

Réseaux sociaux

Evénementiel

Communication

Community management