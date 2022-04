Jennifer DESCATOIRE

Vous recherchez une conseillère en assurances dynamique et organisée, qui soit capable d'assurer la gestion administrative, et d'accompagner le mieux possible la clientèle, alors ma candidature peut vous intéresser.

En effet mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d'adaptation à divers secteurs d'activité. elle m'a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales.

Naturellement dotée d'un très bon relationnel, j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe.

je possède la maîtrise de la langue anglaise (3 ans de travail en Irlande).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

OpenOffice

Lotus Notes

Internet