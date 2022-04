Jennifer DIAS SERRAO

Aujourd'hui la société nous demande d'être : disponible, performant, investi, consciencieux, efficace, efficient... Et pour être toujours à notre maximum, nous en oublions, parfois, le plus important, notre santé.

En effet, nos émotions (le stress quotidien par exemple) génèrent des blocages énergétiques, manifestés au travers de maux et de douleurs.

Après de nombreuses années dans la comptabilité, je me rendais compte des impacts du stress et de nos émotions mal gérées ou mal digérées, sur mes collègues ou bien, sur moi, tout simplement.

J'adorais ce que je faisais (même si quelques uns ne comprendront pas comment on peut aimer la compta et la fiscalité ;)), mais il m'est devenu, presque vital, de changer d'orientation.

Voilà pourquoi, je me suis orientée vers l'énergétique chinoise : pour apprendre à lever ces blocages d'énergie, et gérer nos émotions pour minimiser leur impact sur notre santé ou bien-être, et surtout, pour offrir aux personnes qui se trouvent dans la même situation que mes collègues et moi, il y a quelques années, des solutions pour concilier : rythme de vie effreiné et mieux-être.