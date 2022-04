Jennifer DROUET

Originaire de Toulouse, je suis diplômée du Master en Marketing et Communication de l'IAE de Toulouse et actuellement en poste chez Rozière en charge du marketing et de la communication.

J'ai un niveau d'anglais avancé grâce à une expérience de plus de 7 mois en tant que fille au pair en Irlande couplée aux cours d'anglais pris sur place.



Mon parcours universitaire et professionnel m'a permis d'acquérir des compétences en :



- Communication : créations publicitaires, suivi relation prestataire/client, organisation de jeu par tirage au sort, suivi création/impression, achat d'espace internet et presse, community management, gestion d'un back office, organisation d'événements, définition d'identité visuelle



- Marketing : enquête de satisfaction, étude comportementale, étude de marché, veille concurrentielle, organisation et réalisation d'enquête client mystère



- Management stratégique et commercial : prospection, étude de faisabilité et de coûts, mise en place de leviers de motivation des salariés et de la force de vente



Entre autres, j'ai acquis des compétences spécifiques au domaine de la grande distribution sur le terrain, en tant que :

- préparatrice de commandes dans un drive alimentaire

- collaboratrice au sein d'un hard discount alimentaire



Mes compétences :

Marketing

Stratégie d'entreprise

Management commercial

Communication

Marketing digital