Jennifer DUBOIS

De nature dynamique, j'aime me sentir utile et apprendre de nouvelles choses.



Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de devenir polyvalente. Forte expérience dans la gestion locative, je recherche un métier qui pourra continuer à m'apporter de nouvelles ambitions.



J'avais pour mission la gestion de plus de 500 lots en collaboration avec la responsable du service : les loyers impayés, les procédures, les sinistres, les travaux, la régularisations des charges, la gestion de base du syndic de copropriété...



Je suis ici pour retrouver un emploi. Je suis disponible de suite et je suis véhiculée. Je recherche sur le secteur du Cambrésis, Valenciennois et Douaisis. Je refuse les postes en VDI et freelance.



N hésitez pas, contactez moi.



Mes compétences :

Organisee, efficace, rapide, rigoureuse, tetu, env

Microsoft Outlook