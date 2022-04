Jennifer DUHAMEL

Passionnée par le monde animal et la biologie, je me suis orientée vers une classe préparatoire en biologie puis une école d'ingénieur dans l'objectif de travailler dans les productions animales. Je suis curieuse, et j'aime découvrir de nouvelles choses. Mon but est de participer à l'évolution des productions animales. C'est pour cela que je souhaite m'orienter vers des métiers d'animatrice, d'enseignante, de conseillère en élevage ou encore vers des métiers en lien avec la recherche.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation

Travail en équipe

Optimisme

Animation

Rigueur

Microsoft Office