Jennifer DUHAYER

Titulaire d'un Master QSE (Université de Bourgogne) et d'un Mastère Sécurité et Risques Industriels (CESI de Nancy), j'occupe actuellement le poste de Correspondante QSE sur les sites Paprec de la région Bourgogne.



Mes compétences :

régime ICPE

INB

OHSAS 18001

HAS et qualifoudre

Métrologie

Audit

Norme ISO 9001

Evaluation des risques en santé et environnem

Norme ISO 14001

Animation de réunions

Sensibilisation/formation de personnes

Réglementation ICPE

Document unique

Analyse environnementale

DDAE