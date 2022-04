Relationnel:

- Etablir et entretenir des relations avec des interlocuteurs variés.



Technique:

- Compétences en aménagement intérieur

- Savoir-faire dans les techniques de représentation graphique



Informatique:

- Autocad 2016 (+cadorg et xrefs), photoshop, illustrator, sketchup, word, excel, powerpoint, notions archicad et revit



Mes compétences :

Adaptabilité

Organisée

Réactive