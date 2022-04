Jennifer EYQUEM

Riche de onze années dans le domaine de la mutualité, j'ai acquis aujourd'hui un véritable niveau d'expertise dans le secteur de la protection sociale, tout en ayant au cœur de mes préoccupations la qualité du service rendu aux adhérents.



Tout au long de mon parcours de formation de technicienne, j’ai fortifié mes connaissances sur les fondamentaux de l’assurance : règles, contrats, et processus de gestion en santé et prévoyance, l’économie sociale et la mutualité, les techniques de résolution de problèmes et la gestion de projets.

Au terme de ce parcours enrichissant, j’ai validé mon Certificat de Qualification Professionnelle et accédé au statut d’agent de maîtrise.



Je sais me rendre disponible et à l’écoute en ayant toujours au cœur de mes préoccupations les attentes du client, afin de lui apporter par mail ou via la gestion d’appels téléphoniques des réponses au contenu adapté, concises et de qualité.

Titulaire d’une licence en Lettres Modernes, rigoureuse, organisée, autonome, je possède d’excellentes qualités rédactionnelles et orthographiques, je maîtrise les outils bureautiques.



Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai été amenée à développer mes capacités d'analyse, instruire et suivre de façon autonome des dossiers et réclamations de plus en plus complexes, dans le cadre de la lutte contre les abus, fautes et fraudes.



Véritable relais du responsable d'équipe dans la montée en compétences des collaborateurs de l'équipe, j'ai assuré un rôle de référente technique.

Pédagogue et diplomate, mon sens relationnel s’est exprimé à travers mon rôle d’animatrice au sein d’équipe d’une dizaine de collaborateurs et lors de réunions techniques.



En recherche d'emploi active et disponible immédiatement, je recherche aujourd'hui un emploi en adéquation avec mes compétences acquises mais également à enrichir mes connaissances, dans le domaine de la protection sociale ou de l'assurance.



Ouverte à toute opportunité professionnelle me permettant de m'épanouir pleinement et offrant de réelles perspectives d'avenir et d'évolution, je me tiens disponible pour des échanges et/ou rencontres constructifs.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word