Jennifer FAUVERGUE

Titulaire d'une Licence Professionnelle Collaborateur Comptable et Financier et d'un DUT Gestion des Entreprises et des Administration option Finance-Comptabilité obtenu à l'Institut Universitaire de Technologie de Perpignan.

Je dispose d'une expérience en tant qu'assistante comptable stagiaire d'une durée de quatre mois durant lequel j'effectuais essentiellement la saisie et la révision comptable.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft Excel