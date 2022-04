Jennifer GAMBICKY

Fraichement diplômée d’un master en gestion et déceloppement d’entreprise je suis actuellement à la recherche d’un emploi afin de débuter ma carrière professionnelle.



Grâce à mes différents stages et missions d’intérim, j’ai pue développer un certains nombre de compétences et une experience professionnelle ( 2 ans ) dans le domaine de la comptabilité et des finances.



Étant capitaine d'une équipe de handball j'ai un bon sens de l' esprit.



Permis B et véhiculé



Mes compétences :

Word

Excel

Access

PowerPoint

Google Agenda

Ciel compta

Publisher

Réaliser la gestion des ressources humaines

Répartir les ressources & moyens logistique

Organiser le fonctionnement d'une structure

Réaliser la comptabilité générale

Gérer le budget global d'une structure

Construire une démarche de gestion de projet

Analyser les états et documents comptables

Proposer des actions correctives

Planifier une opération financière

Suivi de tableau de bord et indicateur