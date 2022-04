Jennifer GÂTEL

A la recherche d'un emploi, passant mon temps à faire du bénévolat, je me suis lancée dans le marketing de réseaux; pourquoi ?

C'est une expérience exceptionnel que l'on m'a proposé avec un produit magique présenté par une femme extraordinaire. Ces mots vous paresse peut être un peu fort pour un début mais sont tellement sincère.



La seule chose dont j'ai envie et qui me plait dans ma vie c'est d'aider mon prochain.



C'est bien beau tout cela mais entre nous c'est pas en faisant du bénévolat toute ma vie que je vais réussir à construire mes rêves..et oui avouons-le on a tous besoin d'argent pour vivre.



Donc pour moi cette voie correspond à mes attentes !



Mes compétences :

Développement personnel

Stratégie de communication

Marketing relationnel