Jennifer GAUTHIER

Jeune , sérieuse , dynamique et motivée .



j’ai acquis une expérience d’un an dans un réseau succursaliste en contrat de professionnalisation ainsi que de deux ans dans d'un un réseau franchisé.

Mes formations et expériences successives m’ont permis d’acquérir de nouvelle compétences et d’aiguiser mon sens de la relation client (écoute, conseil, adaptation en fonction de la clientèle). Je suis également apte à cibler le comportement à adopter afin d’accompagner vos futurs collaborateurs au mieux et de dégager leur valeur ajoutés . Je suis sûre que mes qualités, ma motivation, mes expériences passées ainsi que mon envie d’apprendre me permettront de m’épanouir au sein de votre structure et avec votre équipe . Volontaire, Positive et doté d’une aisance relationnelle, je m’adapte facilement aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce métier.

N'hésitez pas à me contacter :

Jennifer.gtr@hotmail.fr



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Capacité d'adaptation

Avenante

Ponctuelle

Organisée

Négociation immobilière

Relations clients

Écoute active