Jennifer GENDRON

Plus de 8 ans d'expérience - Différents secteurs expérimentés : Laboratoire, cabinet médical, radiologie, association - Accueil téléphonique et physique ; Gestion de l'emploi du temps, des dossiers, des paiements et du courrier. Saisie avec dictaphone.



Mes compétences :

Stérilisation

Saisie des courriers

Gestion des stocks

Maîtrise informatique ainsi que d'internet

Création et gestion des dossiers

Gestion de l'emploi du temps

Gestion du paiement avec la carte vitale

Gestion du courrier

Saisie des comptes-rendus

Accueil physique et téléphonique