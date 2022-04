Organisée, rigoureuse, discrète et aimant la communication et le partage.



Mon souhait de vie professionnelle : travailler au sein d’une équipe unie et dans le meilleur état d’esprit possible.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Agresso

Ebp

Sisco

Isacompta + Isarévise

Quadracompta

Ulis NG + Ulis CS

Sage Paie

Bodet

Hélios comptabilité

Hélios gestion commerciale