Jennifer GRAS

De nature très curieuse et ayant une facilité d’adaptation, mon parcours professionnel m’a amené à expérimenter divers domaines au sein de différentes sociétés.



Ainsi à travers mes expériences, j'ai pu développer certains atouts dans la communication, le marketing, la logistique, les achats et notamment dans le domaine de la vente auprès d'une clientèle à poste décisif à la fois française et étrangère.



Aujourd'hui, j’ai notamment intégré Reed Expositions afin de développer le potentiel international du salon de l'environnement et de l'énergie, Pollutec Lyon.



Mes compétences :

VENTE B to B

Import export

Veille concurrentielle

Import chine

Vente

Marketing

Étude de marché

Stratégie commerciale

Import

Création d'entreprise

Organisation d'évènement