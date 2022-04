Jennifer HASIAK

Autodidacte dans le management, je me suis découverte une passion pour ce métier, emmener mon équipe vers le haut, partager mes connaissances et mon implication dans tout ce que j'entreprends, j'ai soif d'apprendre et je sais que je suis toujours deshydratée, je fais appliquer les regles et j atteins les objectifs en alliant humour et serieux, d'un naturel motivante j'emporte avec moi les personnes qui veulent me suivre, je suis motivée, dynamique et ambitieuse. Je me remets en question regulierement ce qui m aide a avancer et ne pas rester sur mes acquis. Je prends tous les conseils et toutes les formations afin d'enrichir ma curiosité naturelle et être apte à repondre aux questions que l'on peut me poser. Le metier de manageur est pour moi la meilleure vitamine.



Mes compétences :

Leadership

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Esprit d'équipe

tension

Détermination

Implication

Esprit d'initiative

Analyse sensorielle

Microsoft PowerPoint