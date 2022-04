Jennifer HENRY

A ce stade de mon parcours, j’ambitionne d'évoluer dans un environnement commercial pour un groupe international, où l’optimisation des performances et la coordination des acteurs sont des éléments quotidiens, le but étant de contribuer au développement global dans le secteur LUXE/MODE.



Missions pour lesquels je me positionne :

- Retail / Travel Retail

- Développement commercial / Stratégies

- Direction des ventes / Management d'équipe

- Achats / Supply chain



Domaines de compétences :

- Développement commercial (animation de réseau, mise en place de stratégies, suivis de CA, augmentation le portefeuille client, fidélisation)

- Gestion de projet (veille concurrentielle, coordination des acteurs, organisation d'événements)

- Produits de luxe (Cosmétiques, PAP, Maroquinerie)

- International / Moyen-Orient

- International Business / Relations clients / Marketing







Mes compétences :

Commerce international

Ponctuelle

Organisée

Sérieuse

Mode

Management du Luxe