Jennifer HERBINEAU

Cette année (2013), devenue titulaire d'un baccalauréat en Informatique et Système finalité : Gestion technique des bâtiments - Domotique, à l’Institut Supérieur Haute École Louvain en Hainaut ( HelHa ) à Charleroi.



je suis sourde, je sais très bien lire sur les lèvres, je parle normalement comme tout le monde, cette handicape m'a permis d’avancer et d’être persévérant dans les tâches et les travaux qui me sont confiés.



J'aimerais évoluer dans le domaine de la domotique, pour améliorer le quotidien de personne souffrant handicape ou non, améliorer le confort de chacun. Pouvoir travailler dans un milieu qui me plait bien, ainsi qu'évoluer dans ce domaine.



Mes compétences :

Titulaire du Certificat VCA

KNX

Depannage des installation électrique

Électricité