Ingénieur en développement des bioprocédés chez Sanofi Pasteur (en contrat d'alternance de Master 2), je suis à la recherche d'opportunités dans le secteur de l'industrialisation, du développement ou de l'optimisation de procédés dans l'industrie pharmaceutique, les entreprises des biotechnologies ou l'industrie du diagnostic in vitro.

Très attirée par le domaine de la santé, je souhaite m'impliquer activement dans des projets de développement industriel au sein d'une entreprise œuvrant pour l'amélioration de la santé.



Mes diverses expériences m'ont permis de développer des compétences dans les secteurs suivants :

- Compétences scientifiques (développement de techniques de laboratoire, développement et optimisation de bioprocédés...), acquises lors de 4 expériences en laboratoire, dont une réalisée en Angleterre

- Gestion de projet (2 projets d'entrepreneuriat)

- Qualité (connaissance des BPF / cGMP, utilisation d'outils relatifs à la qualité)



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante :

jennifer.herbulot@estbb.ucly.fr



Mes compétences :

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Microsoft Office

Microbiologie