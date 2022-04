Jennifer HERCHIN

Recruteuse specialisee sur les metiers du tertiaire et de l'informatique, j'ai integre un cabinet de recrutement lillois : JOB LINK.



Passionnee par les ressources humaines et les echanges, je me suis tournee assez rapidement vers le metier de Chargée de recrutement.



Mon parcours est varié! un an et demi chez Orange business services sur du recrutement de profils IT et le developpement des relations ecoles, un an au service Insertion/Stages et apprentissage de la Mairie de Lille, plusieurs mois en tant qu'assistante RH et commerciale chez O2 - service à la personne et aujourd'hui dans un cabinet de recrutement en pleine expansion...

Profil atypique peut-etre mais toujours une meme envie : Recruter!



Savoir reperer des talents, aimer etre en contact avec de nouvelles personnes et prendre le temps d'echanger sont pour moi les qualites premieres à posseder pour recruter.



Je me positionne aujourd'hui comme une personne à l'aise dans son domaine professionnel et toujours en veille sur les nouvelles technologies, les nouvelles façons de recruter.



Si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus, n'hesitez pas!



Mes compétences :

Recrutement IT

Recrutement

Approche directe

Relations clients