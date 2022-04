Jennifer HERMITTE

J'effectue actuellement un Master 2 Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement en alternance, au sein de l'entreprise Thales Système Aéroporté. Je travaille sur des missions d'Assurance Qualité pour des projets avioniques et spatials.



Disponible le 1er Octobre 2016, je recherche un poste d'Ingénieur/Responsable Qualité ou Ingénieur/Responsable Qualité, Sécurité, Environnement.



Mes expériences en entreprises m'ont permis de balayer un grand nombre de compétences en qualité comme la relation client, l'analyse des non-conformités, l'amélioration continue, le lean management...



Travailler pour une entreprise avec des filiales, des clients ou des fournisseurs et réaliser des missions ponctuelles à l'étranger serai une source de motivation et d'épanouissement supplémentaire. Cela me permettrai de pratiquer et d'améliorer continuellement mon anglais.



Mes compétences :

Management

Sécurité

Analyse environnementale

Gestion de projet

Normes Qualité

Management de la qualité

Réglementation ICPE

Conduite du changement