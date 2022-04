Jennifer IBGHI

Je suis ambitieuse. Je rêve de voyage et j'espère une jour travailler à l'étranger. Je souhaite m'épanouir dans mon travail qui est aussi ma passion.

J'ai déjà eu le plaisir de mettre mes compétences au service de la communication et de l'événementiel et c'est avec certitude que je me lance à coeur joie dans mon travail.

J'ai de nombreuses passions et centres d'intérêts comme aider autrui, m'occuper d'animaux, sortir, découvrir le monde, le piano, la création graphique...



Mes compétences :

Infographie

Communication

Gestion budgétaire

Supports de communication

Gestion événementielle

Gestion de la relation client

Evénementiel

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Management