Jennifer JAWORSKI

Forte d'une expérience de 13 ans dans la vente et du commerce, je maîtrise les techniques commerciales, mes qualités relationnelles et mon dynamisme me permettent d'être polyvalente et de répondre efficacement aux exigences de la clientèle.

De ce fait, je sais m'adapter rapidement et être opérationnelle en un minimum de temps.

J'aime le contact humain, ce qui me permet de gérer les relations clientèles avec facilité.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Vente

Optimisation des rayons

Gestion des stocks

Suivi des opérations commerciales

Accueil de la clientèle