Jennifer JOLET

Diplômée d'un Master 2 de Psychologie Sociale et Environnementale à l'Université Paris Descartes, je m'intéresse principalement à trois thématiques.



La première concerne le domaine de la santé/prévention, plus particulièrement participer aux actions d'accompagnement des populations en situations de vulnérabilités , identifier et analyser les besoins et les freins concernant les comportements favorables à la santé en diminuant les freins d'accessibilités et en travaillant sur les leviers d'actions, sensibilisation de ces populations, propositions d'amélioration auprès des structure concernées.



La deuxième concerne le domaine de l'environnement l'environnement, plus précisément à la sensibilisation environnementale, aux conduites de changements de comportements et aux éco-gestes.



La troisième concerne la compréhension et l' analyse des comportements humains: aux travers d'études d'opinions et de recherches sociales.



Les points communs les deux premières thématiques sont l'accompagnement aux changements de comportements, identifier, analyser et comprendre les facteurs amenant aux comportements favorables et défavorables, et proposer des axes d'améliorations pour favoriser les comportements bénéfiques en intégrant les méthodologies et théories de la psychologie sociale appliquée.

Les points communs entre les trois thématiques sont la compréhension et l'analyse des comportements humains par le biais de méthodes quantitative et qualitative.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Statistica

Mac OS

Word

Prezi

OpenOffice

Microsoft Windows

Psychologie sociale

Microsoft PowerPoint

Études qualitatives

Psychologie Cognitive

Psychologie de l'enfant

Synthèse rédactionnelle

Risques psychosociaux

Psychométrie

Analyse

Études quantitatives

Analyse de données