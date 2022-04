- Profil marketing et international: emploi/ stages et études en France et à l'étranger (Autriche, Canada, Inde)

- Formation EDHEC

- Grande consommation (Nestlé/Pernod/Yves Rocher)

- Bilingue anglais



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Agroalimentaire

International

Marketing