Jennifer LALANNE

Profil commercial avec un esprit dynamique et créatif, mon objectif est de contribuer au développement des ventes de mon entreprise.

C'est un parcours professionnel jalonné par des compétences affirmées et transversales dans le domaine commercial, qui me pousse à entretenir cette passion.



Mes compétences :

Persévérance

Diplomatie

Ecoute

Persuasion

Proactivité

Techniques de vente